Venezuela'da hükümet, muhalefet ile yürütülen müzakerelerden çekilme kararı aldı

Venezuela hükümeti, Norveç'in ara buluculuğunda muhalefet temsilcileri ile 13 Ağustos'tan bu yana devam ettiği müzakerelerden, Venezuelalı iş adamı Alex Saab'ın ABD'ye iade edilmesi üzerine çekildi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Meksika'nın ev sahipliğinde iktidar temsilcileri ile muhalefeti 17 Ekim'de yeniden bir araya getirmesi beklenen müzakereler, Saab'ın Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde (Yeşil Burun Adaları) tarafından ABD'ye iadesi üzerine kesintiye uğradı.

Venezuela Hükûmetinin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, açıklamasında, muhalefet ile yürüttükleri müzakereleri askıya aldıklarını belirterek, "Heyetimiz müzakere ve diyalog masasına katılımını askıya aldığını duyuruyor. Temsilcimiz, Alex Saab'a yönelik saldırganlığı protesto ediyoruz ve Meksika'da 17 Ekim'de başlayacak olan görüşme turuna katılmayacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan muhalefet temsilcileri, hükümetin müzakerelerden çekilme kararına tepki gösterdi.

SAAB 12 HAZİRAN 2020'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saab, ABD'nin talebi üzerine kara para aklama davası nedeniyle Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı. Venezuelalı yetkililerden o dönem yapılan açıklamada, Saab'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğunu belirtilerek, Cabo Verde'yi Viyana Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamıştı.

MÜZAKERE SÜRECİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Meksika'da 1. tur görüşmelerinde, 14 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise 2. turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.

İktidar ile muhalefet, 3. tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül'de yeniden bir araya gelmişti.

Meksika'da 25 Ekim'de başlayan 3 tur görüşmeler, taraflar arasında somut anlaşmalara varılamadan tamamlanırken, 4. tur müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmemişti.

Taraflar tarafından 28 Eylül'de yapılan ortak açıklamada, sosyal, ekonomik ve politik konulara çözüm arayışında ilerleme katedildiği belirtilerek, "Ulusal ve uluslararası siyasi ve sosyal aktörlerle istişarelerin derhal yürütülmesi, diyaloğun geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet yaklaşımının sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesine yer verilmişti.

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17/10/2021 11:03