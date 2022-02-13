Venezuela’da muhalefet partilerinden “birlik” çağrısı

Venezuela’da muhalefet partileri, Kovid-19 salgınından bu yana en büyük mitinglerinden birini gerçekleştirdi.

Muhalefet lideri Juan Guaido, başkent Carakas’ta toplanan kalabalığa seslenerek birlik çağrısı yaptı.

2024’te yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin erkene alınmasını isteyen Guaido, “Bu özgür ve adil seçim bedavaya gelmeyecek. Bu (seçim), diktatörlüğün hediyesi olmayacak. Bu, gücü gasbedenlerin bir hediyesi olmayacak. Bugün kendimizi savaşmaya ve Venezuela’nın her köşesinde örgütlenmeye adıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan muhalifler, farklı partilerin bayraklarını ve geçmişte protestolar sırasında öldürülen kişilerin isimlerinin olduğu pankartları açarak hükümeti protesto etti.

Öte yandan muhalefet mitingi, şehrin başka bir noktasında hükümet yanlıları tarafından düzenlenen Gençlik Günü mitingine kıyasla sayıca az kaldı.

Venezuela'da 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet, oyların yüzde 65’inden fazlasını alarak 167 sandalyeli Ulusal Meclis'te 112 sandalyenin sahibi olmuştu.

Muhalefet lideri Guaido, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Muhalefet partileri, Hugo Chavez’in memleketi ve iktidar partisinin yirmi yıldan fazla süredir kalesi konumundaki Barinas eyaletinde valilik seçimlerini 10 Ocak’ta kazanmıştı.

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13/02/2022 11:39