Venezuela'da yeni gösteriler

Maduro taraftarları Caracas yönetiminin Amerikan Devletleri Örgütü'nden ayrılmasını sokaklarda kutladı. ABD'nin desteklediği Guaido ise 1 Mayıs'ta düzenlemeyi planladıkları eylemlerde görev alacak aktivistlerin 'yemin töreni' için gerçekleştirilen mitinge katıldı.

Venezuela'da, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları, ülkenin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) çıkışını kutlamak ve hükümete destek için yürüdü.

Venezuela hükümetinin, OAS Daimi Konseyi'nin, 2 yıl önce hükümetin müsaadesi olmadan ülkenin durumunu ele almak için toplanması üzerine aldığı ayrılık kararına ilişkin süreç, 24 ayın sonunda tamamlandı. Venezuela bu süreç sonunda, söz konusu uluslararası örgütten ayrıldı.

Venezuela muhalefetine açık destek veren ve muhalif Ulusal Meclis'in (AN) atadığı Tarre Briceno'yu Venezuela Temsilcisi olarak gören OAS'den ülkelerinin ayrılmasını kutlayan hükümet destekçileri ise başkent Caracas'ta yürüyüş düzenledi. Kentin farklı bölgelerinden harekete geçen Venezuelalılar, şehir merkezindeki miting alanına kadar yürüdü.

Mitingde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, OAS ve ABD'nin halklar ve uluslararası hukuk nezdinde "saygı görmediğini" belirtti. Venezuela'nın, egemen halkının aldığı kararla OAS'den ayrıldığını dile getiren Arreaza ayrıca "emperyalizm ve uşaklarının" asla Venezuela topraklarına giremeyeceklerini vurguladı.