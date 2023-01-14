“Verdiği mücadele asla unutulmayacak”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının ve Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip, yüreği insan sevgisiyle dolu, milli mücadele uğruna yılmadan usanmadan, büyük bir özveriyle çalışan, güç, güven ve direniş kaynağı, varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 39. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Küçük’ün cesareti ve kararlığı, bizlere günümüzde ışık olmaya devam etmektedir. KKTC’nin aydınlık geleceği için; O’nun özgürlük mücadelesindeki duruş ve düşüncelerinin takipçisi olmaya, bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Dr. Küçük, her zaman gurur ve özlemle hatırlanacak, verdiği mücadele asla unutulmayacaktır.

Varoluş mücadelesinde gösterdiği liderlikle halkın takdirini ve sevgisini kazanan Dr. Fazıl Küçük ve özgürlük mücadelesinde şehit düşen mücahitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.”

Bu habere tepkiniz:



14/01/2023 18:08