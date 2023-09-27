Vergi affı 2 Ekim'e kadar uzatıldı

Maliye Bakanlığı, bir yıldan daha uzun süredir devam eden vergi affının son kez olmak üzere 2 Ekim Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi ve şubelerinin, 30 Eylül Cumartesi ve 1 Ekim Pazar günleri de dâhil 08.00-16.00 saatleri arasında açık olup, halka hizmet vereceğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, vergi affının 2 Ekim Pazartesi günü itibarı ile son bulacağı ve tekrar uzatılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, pandemi döneminden itibaren süregelen ekonomik kriz ve halkın içinde bulunduğu ödeme güçlüğü dikkate alınarak, hükümet tarafından, vergi ödemelerinde gecikme zamları ve gecikme faizlerinde bağışlanma yoluna gidildiği, vergi veya kamu borcu anaparalarının ödenmesinin sağlanması amacıyla, uzun süreli taksit imkânları ile ödeme fırsatı sağlandığı belirtildi.