''Vergi Dairesi soruşturmasının sonuçlarını bekliyoruz''

KTÖS, YÖDAK Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Uzunboylu’nun aleyhinde Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılması konusunda ısrarlı olduğunu açıkladı.

Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yapan KTÖS, Uzunboylu’nun bilimsel makalelerini para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde yayınlama konusunda faaliyet yürüten şirketleri bulunduğunu iddia etti. Uzunboylu’nun şirketlerinin yasalar çerçevesinde vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri konusunda gerekli soruşturmanın yapılmasını talep eden KTÖS, bu konuda kendilerine bilgi verilmesi talebinde bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla yayuınlanan açıklamada şu görüşlere yer verdildi: “Şu anda YÖDAK Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Hüseyin Uzunboylu, 13 Mayıs 2013 yılında Mağusa Serbest Limanı’nda ‘Science Research Organization and Consultation LTD’ isimli bir şirket kurmuştur. Şirketin direktörlüğünü 28.07.2020 yılına kadar kendisi yapmış, bu tarihten sonra da direktörlüğe kardeşi Mehmet Uzunboylu’yu getirmiştir. Hüseyin Uzunboylu 20.11.2019 tarihinde şirketin ismini ‘Birleşik Dünya Yenilik ve Araştırma Merkezi LTD’ olarak değiştirmiş, 14.09.2020 tarihinde ise hisselerini beş yaşındaki oğlu Can Uzunboylu’ya devretmiştir. Yukarıda adı geçen şirketler, Mağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde faaliyet yürütmelerine rağmen, çoğunlukla KKTC’de çalışan akademisyenlerin, bilimsel makalelerini para karşılığı şaibeli/yağmacı dergilerde yayınlama konusunda faaliyet yürütmektedir. Yaptığımız incelemede sadece iki dergide 427 adet makale yayınladıklarını tespit ettik. Bize yapılan şikâyetler doğrultusunda bu şirketlerin, makale başına 4,000 Dolar veya 4,500 Euro aldığını öğrendik. Konu ile ilgili olarak yukarıda isimleri geçen bu şirketlerin, yasalar çerçevesinde vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri konusunda gerekli soruşturmanın yapılarak tarafımıza da bilgi verilmesini saygılarımızla bilgilerinize getiririm.”

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22/03/2022 13:47