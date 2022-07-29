Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira mahkemeye çıkma kararı aldı

İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan şarkıcı Shakira, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararı aldı.

Shakira'nın iletişim ekibinden yapılan açıklamada, "suçsuz olduğundan emin olduğu ve konuyu hukukun çözmesini tercih ettiği" belirtildi.

Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına mayıs ayında karar vermişti.

2018 yılında İspanyol savcılar, Shakira'yı 2012 ve 2014 yıllarında elde ettiği gelirlerden kaynaklanan 14,5 milyon euroluk vergiyi ödememekle suçlamıştı.

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29/07/2022 13:54