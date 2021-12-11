Vergileri yükseltip emekçinin hayatını daha da zorlaştıracaklar

Bu ülkede yıllardır birçok tuhaf olaya tanıklık ettik ama son bir yıldır daha önce hiç görmediğimiz akıl almaz işler oldu.

“Yok artık” ya da “Bu kadarı da fazla” dediğimiz birçok şey…

Koca koca insanlardan, önemli makamlara gelmiş zatlardan, “bunu nasıl yaparlar?” dedirten adımlar, sözde icraatlar gördük… Bunları saysam koca bir liste olur…

Kendisinden Covid-19 salgınıyla ve döviz yangınıyla ilgili halkı rahatlatacak kararlar alması beklenen son azınlık hükümeti, tam tersi bir çalışma yaparak, hayal kırıklığı yaratıyor.

Hükümet, vergileri artırmak için yeni vergi tasarısı hazırladı…

Ülke tarihinin en zor zamanlarını yaşayan ve zaten gelirleri düşen, ayı çıkaramayan, evini geçindiremeyen insanımızın karşısına “vergi yüküyle” çıkmak da neyin nesidir böyle?

Asgari ücretliyi vergiden muaf tutmak gerekirken ona daha da vergi bindirmek, böyle bir zamanda hiç yapılmaması gereken bir şeydir.

Şu anda maksimum vergi oranı yüze 37 iken, yüzde 40’a çıkarılacak.

En alt vergi dilimi ise yüzde 10’dan yüze 20’ye yükselecek.

Tam bir kolaycılık, bordro mahkumlarına bas vergiyi… Neymiş, maliyenin gelirini artırılacaklar, bütçeyi dengeleyecekler.

Bu halkı sağılacak inek gibi gördüklerini bundan daha iyi gösteremezlerdi. İyi de bu halkın daha fazla verecek, feragat edecek hali mi kalmadı?

Hele de özel sektörde asgari ücretlibin vergisini bile yükseltmek, tam bir insafsızlıktır.

Bu arada getirilmek istenen yeni vergi sistemiyle, “yüzde 10 indirim uygulaması” da kaldırılacak. Yani emekçinin lehine hiçbir şey kalmayacak.

Ne kazanıyor ne kadarı ona yetiyor ki siz asgari ücretliden vergi alacaksınız?

Yine özel sektörde işverenlerle çalışanları karşı karşıya getirecekler. İşverenler, ödeyeceği yüklü vergileri çalışanın maaşından kesmek isteyecek, ya da başka bir deyişle çalışana artış yapmayacaklar.

Çalışanların maaşı azalacak, yani geliri düşecek, daha fazla zorlanacak, dolayısıyla bu durum piyasaya yansıyacak, çünkü birçok kişi alışveriş yapamayacak. Ya parası bitecek ya da elden geldiğince masraf yapmayıp ileriki günleri düşünecek.

Bu vergi çalışması hem emekçinin belini bükecek, gelirini düşürecek hem de birazcık olsun dönen piyasadaki çarkı da durduracak.

Bu artan vergilerle oluşacak ekonomik durgunluk nedeniyle aslında devletin gelirleri azalacak.

Yani öngörüden yoksun vergi artırımı kararı kimseyi mutlu edemeyecek.

Halkın gelirini artıracak, alım gücünün düşmemesini sağlayacak tedbirler almak varken, devletin emekçilerin cebine elini atması, bu dönemde yapılacak iş midir?

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, dün bu konuda yaptığı bir paylaşımda, Güney Kıbrıs’ta 1500 Euro kazanan bir çalışanın vergi ödemediği bilgisini verdi. Halbuki Kuzey Kıbrıs’ta 1500 Euro’nun Türk Lirası karşılığını kazanan bir emekçi yüzde 40 vergi ödeyecek.

İşte Güney Kıbrıs’a baktığında Kıbrıslı Türklerin moralini bozacak bir uygulama daha…

Vergisini düşürüp, emekçinin hayatını kolaylaştıracaklarına, tam tersine vergiyi yükseltip, hayatını zorlaştırıyorlar.

Kayıt dışılığın çaresini bulamıyorlar, haksız kazanç elde edenlerin peşine düşemeyenler, bin bir Alicengiz oyunu ile vergi ödemekten kaçan ya da kazancının çok altında vergi veren geliri yüksek bazı kesimlere dişlerini geçiremeyenler, bordro mahkûmu emekçilerin vergilerini yükseltecek.

Bu yapılan gerçekten insafsızlıktır… Üstelik de bunu seçime giderken korkusuzca yapıyorlar. Ne demek istiyorlar yani? “Seçimden sonra iktidara gelirsek bugün yaptıklarımız, o zaman yapacaklarımızın garantisidir” demek mi istiyorlar?

Seçim öncesi bu vergileri emekçiye bindirirlerse, seçim sonrası neler yaparlar artık siz düşünün...

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11/12/2021 00:01