Vergilerle ilgili 3 yasa tasarısı onaylanarak Meclise sevk edildi
29/02/2024
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde vergilerle ilgili onaylanan 3 yasa tasarısı Meclis’e sevk edildi.
Verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.
Komite, gündeminde bulunan “Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü okunuşunu tamamladı. Oybirliğiyle onaylanan söz konusu yasa tasarıları genel kurulda ele alınacak.
Maliye Bakanlığından yetkililerin davetli olarak katıldığı toplantıda Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner yer aldı.