“Veri Bilimleri” Lisans Programı UKÜ'de Öğrenci Kabulüne Başlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, gelişen teknoloji, veri işleme ve depolama teknikleri ile birlikte 21. Yüzyılın öne çıkan mesleklerinden biri olan Veri Bilimleri alanında İngilice Lisans Programı 2022-2023 akademik yılı güz döneminde öğrenci kabulüne başlıyor.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Müesser Nat, dünyada teknoloji şirketleri tarafından bilişim teknolojileri alanında karmaşık analizleri yapabilecek çalışanlar aramaya başlandığını bu meslek tanımının doğan talepleri karşılayabilecek veri analizi yapabilecek kişilere olan ihtiyaçla ortaya çıktığını ve günümüzde en fazla aranan mesleklerden biri haline geldiğini belirtti.

UKÜ Veri Bilimi Lisans Programın KKTC’de tek olduğunun altını çizen Nat, “Amacımız öğrencilere verileri yönetmek, analiz etmek ve anlam çıkarmak için gerekli teknik ve analitik becerileri kazandırmaktır” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Nat, sağlık hizmetlerinden politikaya ve afet yönetimine kadar, veri biliminin her alanda kullanıldığına dikkat çekerek, “Veriler işletmelerin iş süreçlerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olarak zamandan ve paradan tasarruf edilmesine katkı sağlar” şeklinde konuştu.

Veri Bilimi lisans programının, teori ve pratiği birleştiren bir alanda yer aldığını söyleyen Nat, “Veri Bilimi, Bilgisayar Bilimi, İstatistik ve Matematik olmak üzere üç farklı disiplini içerir.

Doç. Dr. Nat, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun araştırma sonuçlarına göre Veri Bilimi becerilerini kapsayan alanların sayısının önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 27,9 oranında artacağını belirterek, Veri bilimi pazarının 2021'de 95,3 milyar ABD dolarından 2026'ya kadar 322,9 milyar ABD dolarına çıkmasının beklendiğini de dile getirdi.

Dünya çapındaki firmaların yaklaşık yüzde 80'inin kazançlarının büyük bir bölümünü yetenekli bir veri analitiği bölümü oluşturmaya ayırdığını da sözlerine ekleyen Nat, bu şirketlerin endüstri alanındaki en zeki insanları işe aldıklarını da kaydetti.

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12/04/2022 13:36