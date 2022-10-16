Verim düşük, zeytinyağı fiyatları arttı

Siyah altın olarak da bilinen zeytinde hasat başladı.

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16/10/2022

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Verim düşük, zeytinyağı fiyatları arttı

Siyah altın olarak da bilinen zeytinde hasat başladı.

BRT’ye zeytinde bu yıl verimin düşük olduğunu aktaran üreticiler bu durumun zeytinyağı fiyatlarında yükselişi de beraberinde getireceğini ifade ettiler.

Geçen yıl 35 TL’den satılan zeytinyağının litresinin bu yıl 80 TL’den alıcı bulacağını belirten üreticiler, zeytin toplarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Ergazi’deki zeytinyağı fabrikasının direktörlerinden Uğur Yağcıoğlu da, zeytinin nasıl toplanması gerektiğini aktararak, yere düşen, zedelenen ve bekletilen zeytinlerden elde edilen yağda asit oranının yüksek olduğunu söyledi.

BRT

16/10/2022 08:49
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TAGS: zeytinyağı, zeytin
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