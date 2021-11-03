Verimli çalışmak için 4 ipucu

Dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla birlikte hayatımızda birçok değişiklik yaşandı. Çalışma alanlarında ofis yerine ev tercih edildi. Normalleşmeyle beraber birçok kurumsal şirket yarı ofis yarı ev sistemi olan hibrit modele geçiş yaptı. Bu noktada en önemli konu ise iş verimliliğini devam ettirmek oldu. 45 farklı lokasyonda sanal ve paylaşımlı ofis hizmeti sağlayan eOfis, çalışanların daha verimli olmasını sağlayacak 4 pratik ipucu verdi.

Pandeminin hayatımıza getirdiği hibrit çalışma sistemi, hem ev hem de ofis ortamında çalışma prensibini kapsıyor. Bu model tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özelden genele doğru yayılmaya başladı. Bu noktada en önemli kriter ise iş yaşantımızdaki verimliliği artıran ve günlük alışkanlıklarımıza olumlu etki edecek iyileştirmeler yapmaktan geçiyor. Bunun üzerine paylaşımlı ofis denince ilk akla gelen markalardan eOfis, yeni çalışma biçimine uygun verimliliği artıracak önerilerini paylaştı.

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03/11/2021 19:30