“Verona Ödüllü” Fotoğraf Yarışmasında Dereceye Girenler Belli Oldu!

Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak üzere Orhan Shevket & Son LTD ile GİFDER, FODOS, FODER, KİFSAD ve Diyafram Derneği’nin ortaklaşa düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu.

Pasqua marka şaraplar ile fotoğraf çekilmesi amaçlana “Verona Ödüllü” fotoğraf yarışması sonuçları, Lefkoşa Brasserie Chaglayan’da gerçekleştirilen bir kokteyl ile açıklandı.

Gecede hazır bulunan dernek başkanları ile Orhan Shevket and Son LTD Direktörlerinden Orhan Şevket konuşma gerçekleştirdiler. Fotoğrafçılık Sanatına ve sanatla ilgili her alana destek verilmesinin de önemine değinilen gece, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

YARIŞMANIN KAZANANLARI:

Serbest Dal Birincilik Ödülü: 25-27 Eylül 2023 Verona/İtalya Pasqua seyahati’ni kazanan FIRAT TÜZÜNKAN

Serbest Dal İkincilik Ödülü: Pasqua hediye sepeti ödülünü kazanan HÜLYA POYRAZ ÇELIK

Serbest Dal Üçüncülük Ödülü: Pasqua hediye sepeti BESİME TALU

Creative Dal Birincilik Ödülü: 25-27 Eylül 2023 Verona/İtalya Pasqua seyahati ERHAN TOPUKÇU

Creative Dal İkincilik Ödülü: Pasqua hediye sepeti ERHAN TOPUKÇU

Creative Dal Üçüncülük Ödülü: Pasqua hediye sepeti VEYSİ CANATEŞ

23/08/2023 17:40