Verwey Bir Dizi Temas İçin Adada

Politis gazetesi, Verwey’in bugün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile görüşeceğini; ayrıca KKTC’de de bazı temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak, Verwey’in adaya, Yeşil Hat Tüzüğü’nün ve mali tüzüğün işleyişinin yıllık değerlendirmesi için geldiğini ve Kıbrıs sorununda izlenecek bir sonraki adımla ilgili görüşmeler yapmasının beklendiğini kaydetti.

Verwey’in Güney Kıbrıs’taki temasları çerçevesinde, Avrupa Birliği’nin (AB) adadaki iki toplumu birbirine daha da yakınlaşması için yapabileceği şeyleri tartışacağını belirten gazete, KKTC’de yapacağı temaslarda ise, Güven Yaratıcı Önlemler’in AB tarafından desteklenmesine dair konuları ele alacağını yazdı.

Gazete, Verwey’in dün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmesinin de söz konusu olduğunu belirtti, görüşmeye dair herhangi bir detay vermedi.