Vestel daha iyi bir dünya hedefiyle üretiyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA’ya 29’uncu kez katılan Vestel, 3000 metrekarelik standında yeni teknolojilerini sergiledi. Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya “Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun, gezegenin gelecekteki refahını temel alan sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Bu yaklaşım çerçevesinde ürettiğimiz ürünlerin yüksek teknolojiye sahip olmasının yanı sıra çevreci olmasına da özen gösteriyoruz. Dünya rekoru seviyesinde elektrik ve su tasarrufu yapan, gıda israfını önleyen ürünlerin yanı sıra üretimde kimyasal maddelerin azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı gibi konular da ana gündemimizde yer alıyor” dedi.

Dünyada enerji kaynaklarının sınırlı olması, hatta tükenme sinyali verdiği son yıllarda tüketiciler hem daha çevreci hem de daha tasarruflu ürünlere yöneliyor. Tüketicinin ihtiyaçlarını, eğilimlerini her zaman yakından takip eden Vestel de ürünlerinde enerji tasarrufunu dikkat ederken, üretimde kimyasalların azaltılmasına ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımına özen gösterdiğini açıkladı. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA’ya 29’uncu kez katılan Vestel, 3000 metrekarelik standında yeni teknolojilerini sergiledi.

Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya “155 ülkeye teknolojisini taşıyan ve 21 yıldır aralıksız elektronik sektöründe Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan Vestel olarak bu yıl 29’uncu kez katıldığımız IFA’da çevreye duyarlı, en yeni ve en son teknolojiye sahip ürünlerimizi tanıtıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun, gezegenin gelecekteki refahını temel alan sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizden fabrika ve tesislerimize, insan kaynağımızdan iş yapış şekillerine uzanan 360 derecelik bir sürdürülebilirlik anlayışıyla çalışıyoruz. Bu vizyonla hareket ederek ürettiğimiz en az elektrik ve su tüketen, deterjansız yıkama yapan, vakum aparatıyla gıdaların ömrünü uzatan beyaz eşyalarımız tüketicilerden büyük ilgi görüyor.

Dünya çapındaki 8 Ar-Ge merkezimizde 1600 mühendisimiz tüketicilerimizin istek ve talepleri için ürün geliştirirken nasıl dünya kaynaklarına dost ürünler üretebileceğimize odaklanıyor. Ürünlerimizde kullandığımız çevreci teknolojilerle gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Vestel’in çevre dostu teknolojileri

Vestel, evlerde su tasarrufunu artırmak için yeni bulaşık makinelerine sebze ve meyve yıkama özelliğini kazandırdı. Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanıyor. Özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, meyvelerin ve sebzelerin yıkanmasını daha hijyenik, pratik ve ekonomik hale getiriyor. Meyveler ve sebzeler özel bir modüler hazneye yerleştiriliyor ve Vestel Bulaşık Makinesi, tüm hijyenik yıkama işini yerine getiriyor.

Çamaşır makinelerindeki SteriliZone teknolojisi ise ek kimyasal dezenfektanlar kullanmadan hijyen elde etmek isteyen kullanıcılar için çamaşırlarda yüksek hijyen seviyesi sağlayan özel bir teknoloji. Çamaşırlar, makinenin kapağına entegre edilmiş olan özel UVC ışık kaynağı ile işlemden geçiyor. UVC ışığı, bakterilerin DNA’sına nüfuz ederek bakterileri anında öldürüyor ve sayılarının artmasını engelliyor. SteriliZone teknolojisinin bakteri oranını yüzde 99,99 azalttığı onaylandı. Hijyen faktörüne ek olarak Streilizone teknolojisi daha az deterjan kullanımı ile çevreye daha az deterjan karışmasını sağlıyor.

Vestel’in dünyada bir ilk olan hızlı pişirme teknolojisine sahip yeni fırını karbon fiber ısıtıcıların gücünden yararlanarak ızgara fonksiyonunda yaklaşık yüzde 50 daha hızlı pişirme süresi sunuyor. Bu sayede tüketiciler hem elektrik hem de zamandan tasarruf edebiliyorlar.

Öte yandan R290 soğutucu gaz kullanarak ürettiğimiz Vestel Kurutma Makineleri 500 kat daha çevreci bir ürün olarak öne çıkıyor.

Vestel’in rekortmen ürünleri arasında bulunan Hydro Charge teknolojili çamaşır makinesi, çok daha az miktarda deterjanla hem güçlü bir temizleme performansı sağlıyor hem de çevreyi korumaya yardımcı oluyor. Hydro Boost teknolojisi bulunan çamaşır makinesi ise su ve deterjan karışımını, tambur içindeki 14 noktadan çamaşıra püskürterek, karışımın kumaşa daha etkin nüfuz etmesini sağlıyor. Yıkama performansından ödün vermeden en kısa program süresi elde ediliyor. Hydro Boost Teknolojisi, birçok farklı programın program süresini de kısaltıyor. ProDrive (Değişken Kapasiteli Yüksek Verimliliğe Sahip Kompresör) ve Vestel tarafından geliştirilen özel inverter teknolojili buzdolabımız ise standart A+++’a oranla yüzde 35 daha az enerji tüketiyor. ProDrive teknolojisi, TÜVRheinland tarafından belgelendirildi.

IFA’DA SERGİLENEN DİĞER ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİLER

ThawTech Teknolojili Buzdolabı

ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrol ile sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyorlar. Çözdürme işlemi bittiğinde çözülen gıdalar uygun buzdolabı ortam koşullarında saklandığından bakteri oluşumu da engellenir.

Kavanoz Vakumlama Teknolojisi

Ayrıca bu buzdolabında dünyada bir ilk olan kavanoz vakumlama teknolojisi kullanıldı. Evde yapılan yoğurt, turşu, kefir, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerlerini kaybetmemesi için geliştirilen vakum teknolojisi, kavanoz içerisindeki havayı alarak ömürlerini uzatıyor.

Dünyanın İlk Alexa Echo Entegreli TV’si

Amazon’un akıllı asistanı Alexa, Vestel üretimi televizyonlara entegre edildi. Evdeki tüm elektronik cihazlar ve beyaz eşyalar, Vestel TV’lere entegre edilen Alexa echo ile sesli komutla kontrol edilebiliyor, cihazlardan gelen uyarılar televizyon ekranında tüketiciye bilgilendirme mesajı olarak iletiliyor. Dünyada bir ilk olan bu teknoloji ile tüketicilerin hayatlarına yeni bir kolaylık sağlanıyor.

Yapay Zeka Destekli Vestel Smart TV

Kullanıcıların TV izleme keyfini maksimuma çıkarmak için geliştirilen yapay zeka destekli Vestel Smart TV’ler izleyicisini algılayarak kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor, içeriğe ve izleyiciye göre ses ve görüntü ayarlarını düzenliyor.

Akıllı TV, Google Assistant ile çalışıyor

Tüketiciler artık Vestel Akıllı TV’lerini Google Assistant ve Google Nest cihazlarıyla kontrol edebiliyor. Ocak 2020’de piyasaya çıkacak olan bu ürünle Google Home’un kullanıldığı ülkelerdeki kullanıcılar Vestel Akıllı TV’lerini ve Vestel Ev Aletlerini kendi dillerinde sesli olarak kontrol edebilecek.

Elektrikli Araçlara 30 Dakikada Şarj

180 kW’ye kadar güç çıkışı, pazarda bulunan araçların büyük bir kısmını 30 dakikadan daha az bir sürede şarj edebilen Vestel DC Şarj Cihazları, pazarın hızlı şarj gereksinimlerini karşılıyor. Vestel’in 3,7 kW’den 22 kW’ye kadar mevcut yeni AC Şarj Cihazı serisi, mevcut EVC02 Serisine ek olarak satışa sunulacak.

18/09/2019 15:19