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Vetements’ten Türk bayrağı ve kösele ayakkabılı defile

Dünyaca ünlü marka Vetements, 2019 yaz koleksiyonunda Türk bayrağı kullandı... Kösele ayakkabı ile kombinlenen kırmızı ceket herkeste olumlu bir etki bıraktı.

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13/07/2018

Vetements’ten Türk bayrağı ve kösele ayakkabılı defile

Son yıllarda nasıl ünlü isimler Türk tasarımcılara yöneldiyse, dünyaca ünlü markalar da Türk kültüründen esinlenmeye başladı. Lale desenleri, basma desenler, eşarplar derken şimdi de günümüz popüler markalarından Vetements, 2019 yaz koleksiyonunda Türk bayrağı kullandı.

vetements

Paris Erkek Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, Türk bayraklı kırmızı bir ceket giyen mankenin, kumaş pantolon altına giydiği kösele ayakkabı da bir hayli dikkat çekiciydi. Marka aslında sadece Türk bayrağı kullanmadı. Doğu Avrupa ülkelerinden bazılarının da bayraklarına yer verdi. Ne var ki koleksiyona baktığınızda daha çok Türk motiflerini görmeniz mümkün. Bakalım, Balenciaga ve  markalarının kreatif direktörü Demna Gvasalia, başka koleksiyonlarında da Türkiye için farklı tasarımlar yapacak mı?

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TAGS: Vetements, Türk bayrağı, kösele ayakkabı
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