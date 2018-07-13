Vetements’ten Türk bayrağı ve kösele ayakkabılı defile

Son yıllarda nasıl ünlü isimler Türk tasarımcılara yöneldiyse, dünyaca ünlü markalar da Türk kültüründen esinlenmeye başladı. Lale desenleri, basma desenler, eşarplar derken şimdi de günümüz popüler markalarından Vetements, 2019 yaz koleksiyonunda Türk bayrağı kullandı.

Paris Erkek Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede, Türk bayraklı kırmızı bir ceket giyen mankenin, kumaş pantolon altına giydiği kösele ayakkabı da bir hayli dikkat çekiciydi. Marka aslında sadece Türk bayrağı kullanmadı. Doğu Avrupa ülkelerinden bazılarının da bayraklarına yer verdi. Ne var ki koleksiyona baktığınızda daha çok Türk motiflerini görmeniz mümkün. Bakalım, Balenciaga ve Vetements markalarının kreatif direktörü Demna Gvasalia, başka koleksiyonlarında da Türkiye için farklı tasarımlar yapacak mı?