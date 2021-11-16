Veteran masa tenisçilerimiz Bursa’da şampiyon
16/11/2021
Bursa'da yapılan Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına katılan veteranlarımızdan Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyatlı şampiyon oldu.Veteranlarımız toplamda üç şampiyonluk .ve bir ikincilik elde etti.
40-49 yaş ferdi bayanlarda Hurey Cambaz Ahmetoğlu şampiyon oldu.
Yine Hurey Cambaz Zekai Soyadlı ile karışık çiftlerde şampiyon oldu.
Zekai Soyadlı ise partneri Adnan Yüksel ile beraber 50-59 çift erkeklerde ikinci şampiyonluğunu kazandı.
Ayrıca Hurey Cambaz Ahmöetoğşu 40-49 yaş çift bayanlarda arkadaşı İlknur Tüzüntürk ile beraber 2.oldu.
Toplamda 3 şampiyonluk ve bir de 2.lik kazanan KKTC'li veteranlar bugün adaya dönecekler.