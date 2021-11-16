Veteran masa tenisçilerimiz Bursa’da şampiyon

Bursa'da yapılan Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına katılan veteranlarımızdan Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyatlı şampiyon oldu.Veteranlarımız toplamda üç şampiyonluk .ve bir ikincilik elde etti.

40-49 yaş ferdi bayanlarda Hurey Cambaz Ahmetoğlu şampiyon oldu.

Yine Hurey Cambaz Zekai Soyadlı ile karışık çiftlerde şampiyon oldu.

Zekai Soyadlı ise partneri Adnan Yüksel ile beraber 50-59 çift erkeklerde ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Ayrıca Hurey Cambaz Ahmöetoğşu 40-49 yaş çift bayanlarda arkadaşı İlknur Tüzüntürk ile beraber 2.oldu.

Toplamda 3 şampiyonluk ve bir de 2.lik kazanan KKTC'li veteranlar bugün adaya dönecekler.

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16/11/2021 09:53