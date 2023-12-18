Veteriner Dairesi, 361 köpeğin mikroçip/kayıt kontrolünü yaptı

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18/12/2023

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Veteriner Dairesi, 361 köpeğin mikroçip/kayıt kontrolünü yaptı


Büyük Av Sezonu'nun sürdüğü bu dönemde Veteriner Dairesi personeli ve Trafik Polis ekipleri iş birliğiyle dün denetim yapıldı.

Veteriner Dairesi'nden yapılan açıklamada, İskele, Güzelyurt, Girne ve Ziyamet bölgelerinde 86 araçta bulunan toplam 361 köpeğin mikroçip/kayıt kontrolünün yapıldığı ve mikroçipsiz/kayıtsız olduğu tespit edilen 12 köpeğin sahipleri için yasal prosedürün de uygulandığı belirtildi.

İlerleyen günlerde dairenin denetimlerinin artarak devam edeceği belirtilerek, köpek sahibi kişilerin “Köpek Kayıt Tüzüğü” kuralları gereği mikroçipsiz olan köpeklerini kayıt altına almaları zorunluluğu olduğu vurgulandı.

18/12/2023 14:49
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TAGS: Veteriner Dairesi, çip uyarısı,
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