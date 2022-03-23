Veteriner Dairesi Laboratuvar Hizmetlerinde İndirim

Veteriner Dairesi mikrobiyolojik analizde yıl boyunca indirim uygulayacağını duyurdu.

Veteriner Dairesi’nden yapılan duyuruda, yıl boyunca süt ürünü ihracatı yapan firmalardan gıda güvenliği kriterleri yönünden yapılacak mikrobiyolojik analizlerde yılda en fazla dört kez olmak üzere numune başı 400 TL alınacağı, bu kapsamda analiz edilecek numunelerin n5 olarak teslim edilmesi gerektiği; yurt içi piyasaya dönük üretim yapan işletmelerden yıl içerisinde toplam 50 numuneye kadar ücret alınmayacağı kaydedildi.

İndirimden yararlanabilmek için Veteriner Dairesine kayıtlı olunması gerektiği belirtildi.

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23/03/2022 14:22