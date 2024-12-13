Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nden üreticilere duyuru

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, üreticilerin, 31 Aralık tarihine kadar beyanlarını yapmaları ve ödenmemiş ceza ve/veya kulak numarası ücretlerini ödemeleri gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin, her yıl haziran ve aralık aylarında yılda iki kez Veteriner Dairesi’nin belirlediği tarihlerde daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiği ifade edildi.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin bölge veteriner dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesinin zorunlu olduğu belirtilen açıklamada, üreticilerin, bölge veteriner dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak, bildirimde bulunmaları gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 31 Aralık tarihine kadar, beyanlarını yapmayan, denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan, hayvan işletmesinde brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen küçükbaş hayvan üreticileri ile Veteriner Dairesi tarafından kesilen idari para cezası ücretlerini ödemeyen ve Daireye kulak numarası borcu olan hayvan üreticilerinin ilgili Veteriner Mevzuat Kuralları kapsamında doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlandırılmayacakları uyarısında bulunuldu.