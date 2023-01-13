Veteriner Dairesi’nden işletmelere uyarı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürlüğü, işletmelere, resmi kontrollerde faaliyet gösterebilmeleri için kayıt olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Veteriner Dairesi Müdürü Mehmet Yılmabaşar yazılı açıklamasında, AB Gıda Güvenliği Projesi kapsamında istihdam edilen “yetkilendirilmiş veteriner hekimler” tarafından 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen resmi kontrollerde faaliyet gösterebilmeleri için Veteriner Dairesi tarafından kayıtlanması ve/veya onaylanması gereken birçok işletmenin kayıtlı olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

Kayıtlı olmayan tüm işletmelerin Veteriner Hizmetleri Yasası kapsamında Veteriner Dairesi’ne kimlik fotokopisi ve bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerektiğini belirten Yılmabaşar, “Başvuru yapıldıktan sonra resmi veteriner hekimler tarafından denetlenip uygun bulunan işletmelerin kayıt ve/veya onay işlemleri gerçekleştirilecektir. 20 Ocak 2023 tarihinden sonra yapılan denetimlerde ruhsat veya sertifikası olmayan işletmelerin faaliyetlerine son verileceği tüm kamuoyunun bilgisine sunulur” dedi.

Veteriner Dairesi’nden kayıt ve ruhsat/sertifika istenecek iş yerleri şöyle:

Özel veya Tüzel Küçükbaş, Büyükbaş Hayvan Kesimhaneleri, Mezbahaları, Süt ve Süt Ürünü Üretici İşletmeleri. Domuz Kesimhaneleri, Et ve Et Ürünü Üretici İşletmeleri, Kanatlı Kesimhaneleri, Pet-Shop’lar, Kasaplar, Akvaryum Balık Satıcıları, Market Kasapları, Balık Satıcıları, Kokoreç Satıcıları, Üreticileri, Kanatlı Hayvan Üreticisi İşletmeler, Veteriner Ecza Depoları, Tabakhaneler (Dericiler), Veteriner Klinik, Poliklinik veya Hayvan Hastaneleri, Balık Çiftlikleri, Hayvan Barınakları, Hayvansal Gıda Toptan Dağıtım Yapan İşletmeler, Hayvan Otelleri, Soğuk Hava Deposu İşletmecileri, Hayvansal Ürün İthali Yapan İşletmeler, Bal Paketleme Tesisleri.”

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13/01/2023 14:35