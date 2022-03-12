Vettel: Kaskımda, tüm dünyanın birleşip savaşa karşı birlik olması mesajını verdim

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekat sonrası, kaskında 'Savaşa hayır' mesajı veren ve aralarında KKTC’nin de bulunduğu ülke bayraklarını da kaskında kullanan F1 pilotu Sebastian Vettel açıklamada bulundu.

Bayrağın kasktan kaldırılmasıyla ilgili gelen tepkiler sonrasında bayrağı kaldırdan ve açıklama yapan Sebastian Vettel "Kaskımda yer alan bir bayrak [KKTC bayrağı]; bazı sorunlar yarattı, bazı insanlar üzüldü ve mesaj başarısızlığa uğradı. Kaskımda yer verdiğim mesaj, tüm dünyanın birleşip savaşa karşı birlik olması gerektiğiydi" dedi.

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12/03/2022 14:46