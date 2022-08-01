Vettel'in yerine Alonso

Formula 1'de 2023 kadrolarıyla ilgili ilk gelişme Aston Martin'de yaşandı.

4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in bu sezon sonunda emekli olacağını açıklamasıyla İngiliz ekibinde koltuklardan birisi boşlamıştı.

Aston Martin'in kiminle anlaşacağı merak konusuydu.

Takımdan yapılan resmi açıklamada, 2 kez dünya şampiyonu 41 yaşındaki İspanyol sürücü Fernando Alonso ile anlaşıldığı açıklandı.

Alonso'nun Aston Martin ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığı duyuruldu.

İspanyol pilot, 2023 yılında Aston Martin'e katılacak ve takımla anlaşması uzun vadeli olacak.

Alonso sosyal medyadan yaptığı açıklamada ”Aston Martin, kazanma arzusunu ve enerjisini açık şekilde gösteriyor ve bence tam olarak bundan dolayı Formula 1'deki en heyecan verici takımlardan birisi. Hâlâ ön tarafta mücadeleye olan açlığım ve hırsım var. Öğrenmeye, gelişmeye ve başarılı olmaya kararlı bir organizasyonun parçası olmak istiyorum.” dedi.

2 yıl aranın ardından Alpin takımıyla Formula 1'e dönen İspanyol sürücü, 2021 sezonunu 81 puanla onuncu basamakta tamamlamıştı.

Bu sezon geride kalan 13 yarışta, takım arkadaşı Ocon'un gerisinde kalan Alonso, bir kez beşinci oldu ve 41 puan topladı.

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01/08/2022 14:53