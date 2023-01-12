Veysi Soyer’in resim ve Kıbrıs fotoğrafları koleksiyonu sergisi yarın Rüstem’s Art Gallery’de yer alacak

Sergi 2 hafta sürecek.

ads ads ads ads
12/01/2023

ads
Veysi Soyer’in resim ve Kıbrıs fotoğrafları koleksiyonu sergisi yarın Rüstem’s Art Gallery’de yer alacak

Veysi Soyer’in  “Path of a Soul” isimli resim sergisi 20 Ocak Cuma günü Rüstem’s Art Gallery'de açılacak. Sergide, Soyer'İn “Fragments From Cyprus” isimli Kıbrıs fotoğraflarından oluşan dia koleksiyonu  da yer alacak.

Bedia Kale’nin küratörlüğünde gerçekleşecek ve kırmızı, mavi, siyah ve toprak serisi temalarından oluşan bir seçkinin yer alacağı sergi, saat 18.00’de açılacak. 

Sergi 2 hafta sürecek.

12/01/2023 14:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sergi, Veysi Soyer, resim, Kıbrıs fotoğrafları
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.