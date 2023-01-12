Veysi Soyer’in resim ve Kıbrıs fotoğrafları koleksiyonu sergisi yarın Rüstem’s Art Gallery’de yer alacak

Veysi Soyer’in “Path of a Soul” isimli resim sergisi 20 Ocak Cuma günü Rüstem’s Art Gallery'de açılacak. Sergide, Soyer'İn “Fragments From Cyprus” isimli Kıbrıs fotoğraflarından oluşan dia koleksiyonu da yer alacak.

Bedia Kale’nin küratörlüğünde gerçekleşecek ve kırmızı, mavi, siyah ve toprak serisi temalarından oluşan bir seçkinin yer alacağı sergi, saat 18.00’de açılacak.

Sergi 2 hafta sürecek.

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12/01/2023 14:21