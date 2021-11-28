Vfl Wolfsburg 1-3 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 3-1'lik skorla kazandı.

Wolfsburg, 2. dakikada Wout Weghorst'un golüyle öne geçti. Dortmund, 35. dakikada Emre Can'ın penaltı golüyle skoru eşitledi.

1-1 biten ilk yarının ardından Dortmund, 55. dakikada Donyell Malen ile öne geçti.

38 gün sonra sahalara geri dönen Erling Haaland, 73. dakikada oyuna girip 81. dakikada fileleri havalandırdı ve Bundesliga'daki 50. maçında 50. golünü attı. Haaland 50. gole en az maçta en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.

Dortmund, bu sonucun ardından 30 puana yükseldi. Wolfsburg ise 20 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Bayern Münih ile karşılaşacak. Wolfsburg ise Mainz'a konuk olacak.

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28/11/2021 10:42