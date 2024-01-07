Vicdani Ret İnisiyatifi yarın Meclis önünde toplanacak

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07/01/2024

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Vicdani Ret İnisiyatifi yarın Meclis önünde toplanacak

Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani ret hakkına yönelik yasa değişikliği sürecini takip için yarın Cumhuriyet Meclisi önünde toplanarak, basın açıklaması yapacak ve Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisine ivedilik talebini ele alacak Meclis Genel Kurulu’nu takip edecek.

Vicdani Ret İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi olarak, tüm siyasi partileri, sendikaları, demokratik kitle örgütlerini, anti-militaristleri ve barış aktivistlerini, yarın, 8 Ocak, Pazartesi günü, 10:30’da meclis önüne bekleriz” denildi.

07/01/2024 14:12
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TAGS: Vicdani Ret İnisiyatifi yarın Meclis önünde toplanacak
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