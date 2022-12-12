Vicks'in çileklere olan faydasına çok şaşıracaksınız!

Vicks çok fonksiyonlu bir krem. En yaygın kullanımı nefes açmak için buruna sürülmesi. Peki vicksin başka faydaları neler? İşte yanıtı...

Vicks bitkilerin üzerine sürülürse haşerelere karşı önlem alınır. Peki bu mentollü kremin faydaları neler? İşte detaylar...

VİCKS VE FAYDALARI

Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, kas tutulması... Her derde deva formülüyle Vicks krem yıllardır popülaritesini koruyor.

İçerisinde bulunan Hindistan cevizi yağı, okaliptüs yağı, terebentin, vazelin, timol gibi şifalı bileşenler sayesinde ağrılara şifa olan Vicks, buharlaşarak tedavi sağlıyor.

Ecza dolaplarının vazgeçilmesi olan Vicks krem, sağlık problemlerini gidermece destekleyici olmasının yanı sıra farklı kullanım alanlarıyla da dikkat çekiyor.

Saksıya Vicks sürerseniz...

Gözünüz gibi baktığıniz ev çiçekleri zaman zaman sineklenme problemine neden olur. Bu tarz durumlarda evin içi küçük sineklerle dolup taşar. Çiçek sineklerinden kurtulmanın yolu ise çok basit.

Vicks kremini parmağınızla alın ve bitkinizin saksına sürün. Vicks içeriğindeki kafur yağı ve mentol kokusu sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayacaktır.

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12/12/2022 21:18