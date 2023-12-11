Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 Aralık Salı günü deplasmanda yapılacak Kopenhag maçında forma giymesi durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. kez sahaya çıkacak.

Futbola ülkesinin Nordsjaelland takımının altyapısında başlayan Nelsson, 2016'da yükseldiği A takımda 98 resmi karşılaşmaya çıktı. Gösterdiği performansla 2019'da Kopenhag'a imza atan Nelsson, burada da 87 kez forma giydi.

Galatasaray'a ağustos 2021'de 7 milyon avro bonservis ücreti karşılığında transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı takımın da önemli oyuncuları arasına girdi. Beş yıllık sözleşme imzalanan savunma oyuncusu, yaklaşık 2,5 yıllık süreçte 99 resmi karşılaşmada forma giyme başarısı gösterdi.

Nelsson, sarı-kırmızılı formayı Süper Lig'de 79, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasında toplam 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 8, Türkiye Kupası'nda da 3 kez terletti.

İlk sezon takımın kötü performansına rağmen sivrildi

Victor Nelsson, ilk sezonda gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez oyuncularından oldu.

Sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez formayı kapan Nelsson, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de 36 maça çıktı ve bir gol attı. Danimarkalı stoper, takımının tarihinin en kötü performansını yaşayıp 13. bitirdiği sezonda dikkati çeken ender futbolculardan biriydi.

Nelsson, Süper Lig'in aksine iyi bir performans gösterilen UEFA Avrupa Ligi'nde 8 kez mücadele etti, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi.

İkinci sezonda ilk şampiyonluk

Nelsson, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunda şampiyonluk yaşadı.

2021-2022 sezonunu 13. bitiren takımdan çok az futbolcu, bir sonraki sezon takımda kaldı. Yönetim, teknik ekip ve futbolcu kadrosunda değişim yaşanan Galatasaray'da Nelsson yerini korumayı başardı.

İlk sezonunda Brezilyalı stoper Marcao ile tandemde yer alan Nelsson, transfer teklifi olmasına rağmen takımda tutuldu. Bu kez Abdülkerim Bardakcı ile ikili olan Danimarkalı futbolcu, yeni takım arkadaşıyla gösterdiği uyumla dikkati çekti.

Kötü geçen sezonun travmasını çabuk atlatan Galatasaray, 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı. O sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyen sarı-kırmızılılarda Nelsson, Süper Lig'de 33, Türkiye Kupası'nda 2 müsabakada ter döktü. Danimarkalı futbolcu söz konusu sezonda Türkiye Kupası'nda fileleri bir kez havalandırmayı başardı.

Transferin gözdesi olmasına rağmen formayı kaptırdı

Victor Nelsson, sezon başında adı birçok takımla anılmasına rağmen takımda kaldı.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi 25 milyon avro olan Nelsson, yaz transfer döneminde birçok takımdan teklif aldı. Galatasaray'ın gelen miktarı az bulmasıyla takımda kalan tecrübeli stoper, sezona ilk 11 oyuncusu olarak başladı.

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in gelişinin ardından yedeğe düşen Nelsson, bu sezon istikrarlı forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5 ve UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4 maçta forma giydi.

İlk 2 sezondaki 80 resmi müsabakanın 79'una ilk 11'de başlayan Nelsson, bu sezon 19 müsabakanın 13'ünde ilk 11'de şans buldu.

Piyasa değerini katladı

Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da gösterdiği performansla tahmini piyasa değerini 5 kattan fazla artırdı.

Bir Alman internet sitesinin verilerine göre sarı-kırmızılı takıma transfer olmadan önce Haziran 2021'de 3,5 milyon avro piyasa değeri olan Nelsson, yaklaşık 2,5 sezonun ardından 19 milyon avro değere ulaştı.

Kopenhag ile anlamlı maç

Victor Nelsson, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda eski takımı Kopenhag karşısında sarı-kırmızılı formayı 100. kez giyecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa'daki kaderini belirleyecek kritik müsabaka Nelsson için de 2 farklı anlam taşıyacak.

Danimarkalı savunma oyuncusu, Okan Buruk'un oynatması halinde hem ülkesinde eski takımlarından Kopenhag'a karşı oynama şansı bulacak hem de sarı-kırmızılı formayı 100. kez bir resmi müsabakada sırtına geçirecek.