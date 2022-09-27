Victoria Beckham, David Beckham için yaptırdığı dövmesini sildirdi

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLADILAR

Geçtiğimiz aylarda 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan çiftten Victoria Beckham, paylaşımına "Komik olmadığını söylerler, hiç gülmediğimi söylerler, ayrıca 'Uzun sürmez!' de dediler. Bugün 23 yıllık evliliğimizi kutluyoruz. David, sen benim her şeyimsin. Seni çok seviyorum" mesajını yazmıştı.

David Beckham da eşine; "23 sene önce 'Posh', (Victoria'nın 'Spice Girl' grubundaki takma adı) 'Bayan Beckham' oldu; ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz" sözleriyle karşılık vermişti.

"DÖVMELERİNİ NEDEN SİLDİRDİN?"

Tüm bunların ardından Victoria Beckham'ın paylaştığı bir videoda, 23 yıllık eşi David Beckham için bilekleğine yaptırdığı bir dövmenin artık görünmediği hayranlarının dikkatini çekti. Bir takipçisi ünlü isme; "Dövmelerini neden sildirdin?" diye sordu.

Victoria Beckham'ın; David Beckham'ın baş harflerini içeren 'DB' dövmesi, evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünde yaptırdığı İbranice yazılmış 'Birlikte, sonsuza dek, ebediyen' yazısı, evlilik yeminlerini yeniledikleri 8 Mayıs 2006 tarihinin romen rakamlarıyla yazılışı, Latince yazılmış 'Baştan, tekrar' yazısı, yine İbranice yazılan 'Ben sevgilime, sevgilim bana ait' yazısı ve kendisi, eşi ve üç oğlunu temsil eden beş yıldız şekli olmak üzere birçok dövmesi vardı.

5 YIL ÖNCE BAŞLADI

Hayranının neden sildirdiğini sorduğu dövme, 47 yaşındaki futbolcunun adının baş harflerini içeren 'DB' dövmesiydi; ama aslında Spice Girls'in 'Posh'u, dövmelerini sildirme işlemine 5 yıl önce başlamıştı. DailyMail'de yer alan habere göre; 2008 yılında kendi markasını piyasaya süren Victoria, dövmelerin yüksek profilli bir iş kadınına yakışmayacağını düşündüğü için bu kararı verdiği iddia edilmişti.

Victoria Beckham dövmelerinden kurtulmaya çalışırken, eşi David Beckham'ın ise 60 ile 80 arasında dövmesi bulunuyor.

"25 YILDIR AYNI ŞEYLERİ YİYOR"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'River Cafe Table 4' adlı podcast programına katılan Beckham, eşi Victoria ile ilgili itirafıyla dinleyen herkesi şaşırtmayı başarmıştı.

Programda eşinin yeme alışkanlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski futbolcu, "Maalesef 25 yıldır aynı şeyleri yiyen biriyle evliyim" ifadelerini kullanmıştı. Eşinin sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yediğini anlatan Beckham, en sevdiği zamanların, eşinin farklı bir şeyler yediği zamanlar olduğunu söylemişti.

"Ben güzel bir şeyler yediğim zaman herkesin tatmasını istiyorum" şeklinde konuşan dört çocuk babası David Beckham, eşiyle ilgili şunları anlatmıştı:

Muhtemelen farklı bir şeyler yediği tek zaman Harper’a hamile olduğu dönemdi. Benim tabağımdan bir şeyler atıştırmıştı ve o akşam benim favori akşamlarımdan biriydi. O günden sonra farklı bir şey yediğini hatırlamıyorum.

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27/09/2022 11:52