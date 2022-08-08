Victoria Beckham ve Nicola Peltz arasında soğuk savaş olduğu iddia edildi: Birbirlerine dayanamıyorlar

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.

KONUŞMUYORLAR

Page Six’in haberine göre, Victoria Beckham ve Peltz arasında soğuk rüzgarlar esiyor. İkilinin birbirine dayanamadığı ve konuşmadıkları belirtildi.

HAZIRLIKLARA DAHİL ETMEDİ İDDİASI

İddialara göre Peltz, düğün hazırlıklarına Beckham’ın dahil olmasını istemedi. Beckham’in düğünle ilgili çok fazla bilgilendirilmediği ve aralarındaki iletişimin minimalde tutulduğu belirtildi.27 yaşındaki oyuncu çıkan iddialardan sonra kişisel hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Oyuncu, “Bazen üzgün hallerimi göstermekten çekiniyorum. 7 kardeşle ve güçlü ebeveynlerle büyümek beni güçlendirdi. Kalbimi kırmaya çalışan veya beni yıkmaya çalışan insanlara karşı hazırladı. İnsanların bizi kötü hissettirdiği günler hep olur ve incinmek gayet normaldir. Bir şeyler söylemek istedim çünkü bu tarafımı normalde hiç paylaşmam. Ama bu halimi de size göstermek istedim” dedi.

Peltz’in bu paylaşımının Beckham ile arasındaki gerginliğe ve insanların olumsuz tepkilerine yönelik olduğu düşünülüyor.

Eşi Brooklyn ise paylaşımın altına “İnanılmaz bir kalbe sahipsin. Seni çok seviyorum” yorumunda bulundu.

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08/08/2022 09:14