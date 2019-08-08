Victoria's Secret güzellerinden ''taciz'' ayaklanması!

Moda dünyasının önde gelenleri ve 100'den fazla Victoria's Secret modeli, şirketin CEO'suna son günlerde gündeme gelen taciz vakalarını hatırlatarak çalışanların güvenliği konusundaki endişelerini ifade eden açık mektuba imza attı.

Moda endüstrisinde çalışanların haklarını savunan sivil toplum örgütü Model Alliance, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın CEO'su John Mehas'e ithafen açık bir mektup yayımladı.

Şirketin tacize geçit vermemesi ve önlem alması gerektiği vurgulanan mektuba moda dünyasının önde gelen isimlerinden Doutzen Kroes, Christy Turlington Burns, Milla Jovovich da dahil olmak üzere 100'ün üzerinde Victoria's Secret mankeni imzasını attı.