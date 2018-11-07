Victoria's Secret'in 1 milyon dolarlık sütyenini Elsa Hosk taşıyacak

Victoria's Secret'in melek şovunda değeri 1 milyon dolar olan fantezi sütyenini (Fantasy Bra) taşıyacak isim Elsa Hosk oldu.

2018 Victoria's Secret şovunda Fantasy Bra (Fantezi Sütyeni) olarak lanse edilen 1 milyon dolarlık sütyen, 2 Aralık'ta yayınlanacak şovda Elsa Hosk tarafından taşınacak.

2100 TANE SWAROVSKİ TAŞ BULUNUYOR

2015 yılından beri Victoria's Secret meleği olan 29 yaşındaki İsveçli model, Swarovski taşlarla bezeli özel sütyeni taşıyacak. 930 saatten uzun bir sürede yapılan, 2100 tane Swarovski taşla süslenen sütyenin değerinin 1 milyon dolar olduğu açıklandı.

ŞİMDİYE KADAR TANITILAN EN UCUZ FANTEZİ BRA

Firmanın 1996 yılında başlattığı geleneğin bir halkası olan sütyen Swarovski'nin kristal ve topaz taşlarından oluşuyor. Bu yıl Elsa Hosk'un tanıtacağı sütyen, Victoria's Secret'ta şimdiye kadar tanıtılan en ucuz Fantasy Bra olacak.

Fantasy Bra'yı geçen yıl Lais Riberio tanıtmıştı. Tanıtılan sütyenin değeri 2 milyon dolardı.

Fantasy sutyen geçen yıl Lais Ribeiro tarafından tanıtılmıştı.