Victoria's Secret'ın satış görüşmeleri başladı

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29/01/2020

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Victoria's Secret'ın satış görüşmeleri başladı

İç çamaşır firması Victoria's Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria’s Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO’luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria’s Secret’ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştü.

2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

29/01/2020 23:52
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TAGS: Victoria’s Secret, satış, haber
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