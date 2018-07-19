Vida'nın yeni talibi...

Liverpool'a transfer olması beklenen Vida’ya, İngilizler son olarak 20 milyon poundluk bir teklifte bulunmuştu. West Ham United ve Everton’un da teklif yaptığı Domagoj Vida’yla, İspanyol Sevilla ve Atletico Madrid kulüplerinin de ilgilendiği biliniyordu. İspanyol basını Sevilla’nın bu konuda Liverpool’a meydan okuduğunu ve iyi bir teklifte bulunduğunu bildirdi.

GÖNLÜ LİVERPOOL’DA

29 yaşındaki oyuncu Hırvatistan’la, Dünya Kupası finaline kadar yükselmiş ve 6 maçta ortaya koyduğu 1 gol ve 1 asistlik performansla skora da katkıda bulunmuştu. İngiltere maçında Kane’in şutunu çizgiden çıkartıp, takımını finale taşıyan Vida’nın istekleri de transferde belirleyici olacak. Hırvat oyuncunun gönlünün Liverpool’dan yana olduğu biliniyor. (Akşam)