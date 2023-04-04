VidaXL, hayatınızın her alanına mükemmel çözümler sunar

Online bir mobilya alışveriş mağazasından daha fazla imkan tanıyan VidaXL, ziyaretçilerine hayatlarını kolaylaştıracak birçok kategoride ürünler sunuyor.

Online bir mobilya alışveriş mağazasından daha fazla imkan tanıyan VidaXL, ziyaretçilerine hayatlarını kolaylaştıracak birçok kategoride ürünler sunuyor. Geniş ürün çeşitliliği içerisinde bahçe mobilyalarından, kanepelere, ev ve bahçe ürünlerinden, spor malzemelerine, hırdavat ürünlerinden oto yedek parçaya kadar birçok üründe hem VidaXL markalı ürünlere hem de dünyaca ünlü markaların ürünlerine en uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

Bahçeniz için en ideal mobilyalara sahip olun

Bahçesine ya da dış mekanına mobilya grubu almak isteyen kullanıcıların en fazla ziyaret ettiği sitelerin başında VidaXL geliyor. Dış mekan mobilyalarında çok zengin ürün çeşitliliğine sahip olan VidaXL sayesinde bahçe mobilya takımları, bahçe masaları, bahçe sandalyeleri, şezlonglar, bahçe saklama kutuları gibi, bahçe mobilyalarında en kaliteli ürünlere en uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz.

Yazın fazlaca vakit geçireceğiniz bahçenizde kullanacağınız mobilyanızı, ahşap, akasya ağacı, alüminyum, bambu, çelik, kumaş, plastik, polietilen, polipropilen, poli rattan, PVC, rattan ve tik gibi malzemelerden yapılan mobilyalar arasından seçebilirsiniz. Kullanım alanınıza ve mevsim şartlarına göre seçeceğiniz bu dayanaklı ürünlerin rengini de kendiniz belirleme imkanına sahipsiniz. VidaXL’nin akıllı filtreleme özelliği sayesinde, mobilyanızın hangi renk olmasını istiyorsanız, o renk grubundaki ürünler arasından tercih yapabilirsiniz.

Bahçenize oturma takımları ve sehpalar alabileceğiniz gibi, misafirlerinizi ağırlayacağınız, hafta sonları barbekü ve mangal partileri düzenlemeyi düşünüyorsanız o zaman, VidaXL üzerinden masa ve sandalye setleri de temin etme imkanına sahipsiniz. VidaXL online internet sitesi üzerinden 2 kişilikten 12 kişilik setlere kadar bahçe yemek masası setleri bulabilirsiniz.

Gece uykularınızın keyfini VidaXL’den alacağınız yataklar ile çıkarın

Online mobilya mağazasından daha fazlasına sahip olan VidaXL ile kendinize deliksiz bir uyku çekebileceğiniz yataklara ve karyolalara da sahip olabilirsiniz. Kaliteli uyku ile güne daha iyi başlamak ve enerjik bir gün geçirmek istiyorsanız, VidaXL’nin kaliteli ve zengin çeşitliliğe sahip yataklarına bakmanızda fayda var.

Evinizde yatağınız için ayıracağınız alan dar ise, o zaman kaliteli bir kanepe ile hem oturma hem de yatak işinizi çözebilirsiniz. Özellikle küçük aparman dairesinde ya da öğrenci evinde, bekar evinde yaşayan kişiler için yatak olabilen kanepeler en ideal ürünlerdir. Gündüzleri oturduğunuz kanepeyi, geceleri yatak olarak kullanabilirsiniz. Böylece yerden tasarruf etme şansınız olmuş olur.

Eviniz geniş ve ayrı bir yatak odanız var ise o zaman tercihinizi cibinlikli yataklardan yana kullanmalısınız. Üst kısmına takılacak bir perde ile daha gösterişli ve kullanışla hale gelen cibinlikli yataklar rahat bir uyku çekmenize büyük katkı sunar. Yatağınızda rahat etmek istiyorsanız, yatak ölçülerinize de dikkat etmelisiniz. Uzun boylu biri iseniz, kısa boylu yataklardan uzak durmalısınız. Yine aynı şekilde boyunuz kısa, daha büyük yataklardan uzak durmalısınız. İdeal yatak boyunuz, sizin boyunuzdan 10 cm daha uzun olmalıdır. Böylece yatarken sorun yaşamaz ve rahat bir şekilde uyuyarak uyanmış olursunuz.

VidaXL ile Yataklar ve karyolalar çevrimiçi olarak sizi bekliyor. Tüm ürünlerinde ücretsiz kargo imkanı sunan VidaXL’den alacağınız ürünler için, kredi kartı ya da banka transferi ile ödeme yapabilirsiniz.

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04/04/2023 13:25