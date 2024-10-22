Video Koleksiyoncu Paul Robinson’dan DAÜ İletişim Fakültesi’ne Anlamlı Bağış

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu'nda (YDİHO) bir dönem İngilizce öğretmenliği yapmış olan İngiliz asıllı Paul Robinson, uzun yıllar boyunca topladığı orijinal Hollywood video kasetlerini DAÜ İletişim Fakültesi'ne bağışladı.

Robinson, DAÜ İletişim Fakültesi’ne farklı türlerden toplamda bin adet orijinal video kaseti, iki adet video oynatıcı ve bir adet CD dönüştürücü bağışında bulundu. DAÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı, Hollywood’un altın çağından modern sinemaya kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan söz konusu koleksiyonun, DAÜ İletişim Fakültesi arşivinde sinema tarihi ve medya analizleri açısından önemli bir kaynak olarak değerlendirileceğini ifade etti.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, bu değerli koleksiyonu fakülteye kazandırdığı için Paul Robinson’a teşekkür ederek, DAÜ İletişim Fakültesi arşivinin zenginleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Doç. Dr. Türksoy, öğrencilerin günümüz dijital çağından farklı olarak geçmişte video kasetlerinin nasıl kullanıldığını öğrenmeleri açısından da bu tür bağışların son derece değerli olduğunu vurguladı.