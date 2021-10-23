Video olayında yeni tutuklama

Skandal video görüntüleri ile ilgili sürdürülen soruşturmada video olayı ile ilgili bağlantıları belirlenen Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak tutuklandı. Tutuklanan zanlılar bugün özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesindenöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis çavuşu Abdülkadir Gildir’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 21.10.21 tarihinde Hamza Ersan Saner’ polise intikal eden ve N.P.G isimli bir şahısla internet üzerinden yapmış olduğu görüntülü konuşmasının içeriğinin değiştirilerek yayınlandığı yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Alınan şikayet doğrultusunda başlatılan soruşturma sonucunda bahse konu şahıs olan N.P.G ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen C.K ve G.S ayni gün tespit edilerek derdest emri gereğince tutuklanmıştı.

Meselenin ciddi bir mesele olduğunu ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğüne vurgu yapan tanık polis, cep telefonları ile cihazların incelenmek üzere Data şubesine gönderildiğini, gelecek sonuçlara göre tahkikatın seyrinde gelişme yaşanabileceğini, zanlılardan alınan gönüllü ifadeler ile ilgili teyit ve tekzip çalışmasının devam etmekte olduğunu ve alınması gereken ifadeler bulunduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatın salimen devam edebilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine ikişer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Tanık polisin talebini ve olguları değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlı Muhittin Özsağlam ve Cüneyt Soğukbulak’ı ikişer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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23/10/2021 13:36