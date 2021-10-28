Video Skandalı Davası sürüyor…

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin olduğu ve sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük skandal yol açan video davası bugün yeniden görüşülüyor.

Mahkemede yeni bulguları aktaran polis söz konusu videoları içeren bir telefonun gömüldüğüne ilişkin görüntülerin ellerine ulaştığını açıkladı. Polis söz konusu görüntülerde bir kişinin daha göründüğünü belirtti.

Polis soruşturma kapsamında zanlı P.G'nin avukatı tarafından gündeme getirilen ve Lefkoşa'daki bir restoranda yemek yendiği iddialarının da araştırıldığını ancak kamera kayıtlarına ulaşılamadığını açıkladı.

Polis zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını isterken zanlı avukatları tutukluluk süresine itiraz etti. Duruşma sürüyor…

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28/10/2021 17:45