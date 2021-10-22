Video skandalı davasında bir kişi aranıyor…

2020-2021 tarihleri arasında, P.G. isimli bir kadınla internet üzerinden yapmış olduğu görüntülü bir konuşma videosunun içeriğinin internet üzerinden dağıtıldığına dair dün Başbakan Ersan Saner’ in olayı polkise intikal ettirip şikayetçi olması üzerine yapılan soruşturmada adı edilen kadın Pınar Gökmen ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa aynı gün tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlılar bugün özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen olguları aktarmak üzere polis çavuşu Abdülkadir Gildir’i tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, olayla ilgili yapılan soruşturmada internet üzerinden yayınlanan cinsel içerikli videonun zanlı 1 tarafından kaydedildiğini, sonradan silinen bu video görüntülerinin tekrar geri getirilebilmesi için zanlı 2 ve zanlı 3’ ün yardımcı olduğunu söyleyen tanık polis çavuşu, aynı gün tutuklanan zanlı 1’in ikametgahında mahkeme emriyle bir arama yapılarak tespit edilen 4 adet telefonun incelenmek üzere alıkonduğunu belirtti.

Zanlıların itirafa dayalı birer gönüllü ifade verdiklerine dikkat çeken tanık polis çavuşu, video görüntüleri ile ilgili araştırma ve sonuruşturmanın devam ettiğini ve mesele ile ilgili 1 şahsın aranmakta olduğunu söyledi.

Meselenin ciddi bir mesele olduğunu, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibinin devam etmekte olduğunu, alınacak ifadeler bulunduğunu, cep telefonları ve video görüntülerin incelenmek üzere data şubesine gönderildiğini söyleyen tanık polis çavuşu, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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22/10/2021 18:29