Video zanlıları mahkemeye çıkarıldı

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28/10/2021

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Video zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Ülkede infiale yol açan video soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa ve Muhittin Özsağlam, Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Davanın bugünkü duruşmasında, iddia makamı tarafından zanlılar hakkında yeniden ek tutukluluk süresi talep edileceği öğrenilirken, savunma makamının ise zanlıların ileride görülecek davalarında hazır olmalarının sağlanabilmesi için teminata bağlanmasını isteyeceği ifade ediliyor.

Söz konusu videonun geri getirilmesini sağladığı iddiasıyla ile tutuklanan Cüneyt Soğukbulak meseleyle bağlantısı bulunmadığı gerekçesiyle dün serbest bırakılmıştı.

28/10/2021 15:15
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