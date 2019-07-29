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Vietnam'da 4 milyon dolarlık gergedan boynuzu ele geçirildi

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29/07/2019

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Vietnam'da 4 milyon dolarlık gergedan boynuzu ele geçirildi

Vietnam'da gümrük idaresi, ülkeye havayoluyla sokulmaya çalışan 4 milyon dolar değerinde ve 125 kilo ağırlığında gergedan boynuzu ele geçirdi.

Vietnam basınında çıkan haberlere göre, gümrük yetkilileri Hanoi Uluslararası Havaalanı'nda 55 parça kaçak gergedan boynuzu ele geçirdi. Yetkililer, 4 milyon dolar değerinde ve 125 kilo ağırlığındaki boynuzların alçı blokların içinde Perşembe günü ele geçirildiğini bildirdi. Yetkililerin açıklamalarına göre gergedan boynuzları havaalanına geldiğinde gümrük kontrolünden kaçınmak için vergilendirilemez bir madde olarak kayda geçirilmişti.   Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları, kanser dahil çeşitli hastalıkların tedavisinde özellikle alternatif tıpta kullanılıyor. Bu nedenle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.

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TAGS: Vietnam’da 4 milyon dolarlık gergedan boynuzu ele geçirildi, habe, r kıbrıs
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