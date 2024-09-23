“VII. Sağlık Hukuku Sempozyumu” düzenleniyor

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “VII. Sağlık Hukuku Sempozyumu” yarın ve çarşamba günü yapılıyor.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün sürecek sempozyum, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Dr. Mustafa Hami Konferans Salonu’nda yer alacak.

Yarın 09.30'da açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda Sempozyum Onursal Başkanı, Tıp Hukuku Enstitüsü Kıbrıs Temsilcisi Prof. Dr. Nilgün Sarp; Sempozyum Başkanı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı; Sempozyum Başkanı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant ve etkinliğe katılacak devlet erkanına söz verilecek.

Sempozyumda "Estetik tıp hukuku, organ ve doku naklinde hukukî ve cezaî sorunlar, gıda hukuku ve etiği, Kıbrıs’ın kuzeyinde çevre sağlık ve hukuk, KKTC’de sağlık alanında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler, sağlık turizmi hukuku" başlıklarında oturumlar yapılacak. Oturumlarda, KKTC ve Türkiye'den uzmanlar konuşacak.