Villa Terra – Lüks ve Konforun Buluşma Noktası

Alsancak bölgesinde hayata geçirdiği prestij projeler ile fark yaratan Kıbrıs Developments, her detayı ile büyüleyici ve ayrıcalıklı hissettiren Villa Terra için özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi ve seçkin acentalar ile konukları sahip olduğu eşsiz atmosferde ağırladı.

Kıbrıs Developments’ın lüks konut segmentinde önemli bir örnek teşkil eden Villa Terra’da her ayrıntı, konfor ve ihtiyacın düşünüldüğü, son teknoloji akıllı ev sistemlerinin entegre edildiği gusto bir yaşam tarzı vaad ediliyor. Villa Terra, özenle tasarlanmış özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kıbrıs'ın ilk yerleşimlerinden ilham alarak tasarlanan Terra projesinde eşsiz bir konumda yer alan Villa Terra, 410 m² yaşam alanı, 265 m² peyzajlı bahçe, 62 m² çatı terası ve modern özelliklerle donatılmış geniş bir konut deneyimi sunuyor. Villa Terra'nın iç mekanları, seramik ve traverten zeminler, özel tasarım mobilyalar, ev sinema sistemleri, ahşap jaluziler ve Vitra markalı banyo ürünleri gibi detaylarla zenginleşiyor. Alt katta geniş bir garaj, çok amaçlı oda ve kullanışlı alanlar, dış mekanlarda ise teras, bahçe mobilyaları, özel havuz ve jakuzi gibi konforlu detaylar bulunuyor. Villa Terra, detaylı mimari tasarımı, doğal malzemelerin kullanımı ve modern yaşam standartları ile öne çıkan bir konut projesi olma özelliğini taşıyor.

VRF klima, yerden ısıtma, şömine ve akıllı ev sistemleri gibi son teknoloji detaylarla donatılmış Villa Terra’da, iç mekanlarda kullanılan Vives seramik zeminler, Atlasplan traverten lavabolar ve Vitra banyo ürünleri villanın estetik zenginliğini tamamlıyor. Ayrıca, özel tasarım CASA yatakları, ortopedik yataklar ve özenle seçilmiş mobilyalar, konutun iç mekanlarına zarif bir dokunuş katıyor. Etkinlikte katılımcılara sunulan deniz manzaralı havuzlu veranda, teak ahşap mobilyalar, Villa Terra'nın dış mekanlarının keyfini çıkarmak için ideal bir ortam sunuyor. Alt katta yer alan çok fonksiyonlu alan, Samsung TV, SONOS Surround Ev Sinema Sistemi ve özel tasarım Chester kanepe ile konforlu bir yaşam alanı sağlıyor. Ayrıca, yerel sanatçı Naciye Avcı'nın eserleri evin içine özgün bir atmosfer katıyor.

Melisa Karanlık'ın büyüleyici müzik performansı ve özel ikramlarla birleşen Villa Terra'nın tanıtım etkinliği, bu benzersiz konutun lüks ve konforu bir araya getiren çağdaş yaşam tarzını temsil ettiğini bir kez daha vurguladı. Bu muhteşem villa, sakinlerine modern konfor ve estetik zenginlik sunarak, Kıbrıs'ın en iddialı konut projelerinden biri olarak öne çıkıyor.