Villaggio El Emeği Pazarı'na yoğun ilgi

Girne Zeytinlik'te Villaggio Templos/Cafe Dükkan Restorant tarafından düzenlenen 'El Emeği Pazarı' yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

60'a yakın stantın yer aldığı pazarda, emekçiler, ürettikleri birbirinden güzel emeklerini satışa çıkardı.

Villaggio Templos/Cafe Dükkan Organizasyon Sorumlusu Fayka Arseven, Villaggio El Emeği Pazarı'na adamızın farklı yerlerinden gelen emekçilerin, satış yaptığını belirterek, bu tür organizasyonlar ile küçük üreticileri destekleyeceklerini açıkladı.

Pazara, gösterilen ilgiden de memnun olduğunu kaydeden Arseven, tüm emekçilere ve katılım gösterenlere teşekkür etti.

Arseven, Villaggio El Emeği Pazarı'nın her ay düzenleneceğini de açıkladı.

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21/06/2021 10:42