Villaggio El Emeği Pazarı’nda küçük üreticiler ürünlerini sattı

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20/06/2021

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Villaggio El Emeği Pazarı’nda küçük üreticiler ürünlerini sattı

Girne Zeytinlik'te düzenlenen “El Emeği Pazarı”nda küçük üreticiler 60 civarında stantta ürünlerini sergileyip sattı.

Villaggio Templos/Cafe Dükkan Restoran tarafından düzenlenen “El Emeği Pazarı”nın organizasyon sorumlusu Fayka Arseven’in verdiği bilgiye göre, pazarda ülkenin değişik yerlerinden gelen emekçiler ürünlerini tüketiciyle buluşturdu.

Arseven, bu tür organizasyonlar ile küçük üreticileri destekleyeceklerini belirterek her ay düzenleyecekleri pazara katılanlara teşekkür etti.

 

20/06/2021 15:08
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TAGS: Villaggio El Emeği Pazarı’nda küçük üreticiler ürünlerini sattı, haberkibris,
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