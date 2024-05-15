Villareal, Avrupa kupaları şansını canlı tuttu

LaLiga'nın 36. haftasında Girona, sahasında Villareal ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Villareal lehine sonuçlandı.

ads ads ads ads
15/05/2024

ads
Villareal, Avrupa kupaları şansını canlı tuttu

LaLiga'da 36. hafta maçında Girona ile Villareal karşılaştı. 

Playvolume00:00/00:59ntvsporTruvidfullScreen

Mücadele 1-0 Villareal lehine sona erdi. Galibiyet golü 59. dakikada Traore'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Girona, 75 puanla 3. sırada yer aldı. Girona daha önce Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemişti. 

Villareal ise 51 puanla 8. sırada yer aldı ve Avrupa kupaları şansını canlı tuttu. LaLiga'yı 7. sırada bitiren takım Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.

15/05/2024 10:16
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Villareal, Avrupa kupaları
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.