Villareal, Avrupa kupaları şansını canlı tuttu
LaLiga'nın 36. haftasında Girona, sahasında Villareal ile karşılaştı. Mücadele 1-0 Villareal lehine sonuçlandı.
15/05/2024
LaLiga'da 36. hafta maçında Girona ile Villareal karşılaştı.
Playvolume00:00/00:59ntvsporTruvidfullScreen
Mücadele 1-0 Villareal lehine sona erdi. Galibiyet golü 59. dakikada Traore'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Girona, 75 puanla 3. sırada yer aldı. Girona daha önce Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemişti.
Villareal ise 51 puanla 8. sırada yer aldı ve Avrupa kupaları şansını canlı tuttu. LaLiga'yı 7. sırada bitiren takım Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.