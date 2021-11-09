Vin Diesel'den Dwayne Johnson'a 'Hızlı ve Öfkeli 10' çağrısı

Dünyaca ünlü 'Fast and Furious' (Hızlı ve Öfkeli) serisinin yıldızı Vin Diesel (54), serinin finali için eski rol arkadaşı Dwayne Johnson'a (49) çağrıda bulundu.

Vin Diesel, Instagram gönderisine, "Küçük kardeşim Dwayne, vakti geldi. Dünya, 'Hızlı ve Öfkeli 10'u çekmemizi bekliyor. Çocuklarım evimde senden 'Dwayne Amca' diye bahsediyor. Sana yıllar önce Pablo’ya verdiğim sözü yerine getireceğimi söylemiştim. Ortaya çıkmalısın, oynaman gereken çok önemli bir rolün var. 'Hobbs' rolünü senden başka kimse oynayamaz" mesajını yazdı.

Vin Diesel'in yaklaşık iki milyon beğeni ve çok sayıda yorum alan sürpriz paylaşımına, 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson cephesinden henüz cevap gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İlk olarak 'Hızlı ve Öfkeli 5'te kamera karşısına geçen Dwayne Johnson, serinin dört filminde Vin Diesel ile birlikte oynamıştı. Seriden 2017 yılında ayrılan Dwayne Johnson, Vin Diesel'in çalışma arkadaşlarına tavrı yüzünden tartıştıklarını söylemişti.

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09/11/2021 17:35