Vince bağlı halat koptu, bir işçi yaralandı

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15/06/2021

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Vince bağlı halat koptu, bir işçi yaralandı

Haspolat'ta bir demir atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Samran Ahmad, vince bağlı halatın kopup üzerine düşmesi sonucu sol kolundan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Haspolat'ta dün sabah 09.00 sıralarında bir demir atölyesinde çalışan 27 yaşındaki Samran Ahmad, vince bağlı bulunan halatın kopması sonucu üzerine düşerek sol kolundan yaralandı.

Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmad, görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis soruşturması devam ediyor.

 

15/06/2021 14:35
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TAGS: iş kazası
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