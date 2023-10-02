Vincent Aboubakar gözünü Bobo'nun rekoruna dikti

Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Vincent Aboubakar, Konyaspor'a attığı golle kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı futbolcusu oldu. 43 gole ulaşan Vincent Aboubakar, Filip Holsoko'yu geride bıraktı. Zirvede ise Bobo var.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Vincent Aboubakar, Bobo'nun rekoruna adım adım yaklaşıyor.

VINCENT ABOUBAKAR'IN GÖZÜ ZİRVEDE



Konyaspor'a attığı golle Beşiktaş forması altındaki toplam gol sayısını 43'e çıkaran Vincent Aboubakar, 42 gollü Filip Holosko'yu geride bırakıp Siyah-Beyazlıların tarihindeki en golcü ikinci yabancı futbolcu unvanını eline geçirdi.

Vincent Aboubakar'ın yeni hedefi ise 57 gollü Bobo'yu geride bırakıp Beşiktaş tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmak.



Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da fileleri sarsan Vincent Aboubakar, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de bu sezon 7 maça çıkan Vincent Aboubakar 5 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.