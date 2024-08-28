Vincent Aboubakar için sürpriz transfer ihtimali: Teklifle geliyorlar
28/08/2024
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı. Yunan ekibi, Aboubakar için Beşiktaş teklif yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Vincent Aboubakar için sürpriz bir transfer ihtimali belirdi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözden çıkardığı Aboubakar'a Yunanistan temsilcisi talip oldu.
Ajansspor'un haberine göre AEK, Vincent Aboubakar ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Haberde Yunanistan ekibinin Aboubakar için Beşiktaş'a resmi teklif yapmaya hazırlandığı vurgulandı.
Beşiktaşlı eski futbolcu Domagoj Vida ile Galatasaray'ın eski oyuncusu Nordin Amrabat da AEK'da futbol hayatını sürdürüyor.
Beşiktaş dün yaptığı açıklamada Aboubakar'ın, çocuğunun rahatsızlığından dolayı Kamerun'a gittiğini duyurmuştu.
2023-24 sezonunda 34 maça çıkan deneyimli forvet 1900 dakika sahada kaldı ve 12 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
32 yaşındaki Aboubakar'ın Beşiktaş ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.28/08/2024 12:01